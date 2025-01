Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a finalizat evaluarea tuturor candidaților pentru Colegiile CSP: 47% dintre candidații înscriși au promovat evaluarea

18:10

Ei bine, a fost şi un an plin de rețete! Colega noastră Betty Turculeţ a împărțit bucătăria ei cu noi. Nu deloc ușor în bucătărie, dar, din fericire, Betty a știut cum să facă față provocărilor! De la deserturi care au devenit vedete, precum pudra de sfecla care a intrigat mulţi telespecatori, până la mâncărurile care ne-au făcut să ne punem întrebări despre cum de am reușit să le gătim. Uneori, spune Betty, a fost despre gusturi prea sărate, dar noi nici măcar n-am mai ştiut, pentru că de fiecare dată ne spunea că e gustos. Așadar, să vedem ce material ne-a pregătit colega noastră pe final de an.