Va aduce beneficii! Moneda de referință pentru stabilirea cursului oficial al leului va fi euro

17:10

Nissan Motor Co., Ltd. (“Nissan”), Honda Motor Co., Ltd. (“Honda”) și Mitsubishi Motors Corporation (“Mitsubishi Motors”) au semnat un memorandum de înțelegere (MOU) pentru a explora posibilitatea participării, implicării și împărtășirii sinergiilor de către Mitsubishi Motors în ceea ce privește integrarea afacerilor prin înființarea unei societăți holding comune, descrisă într-un MOU semnat între Nissan și […] Articolul Nissan, Honda și Mitsubishi Motors au semnat un memorandum de înțelegere privind colaborarea apare prima dată în Autoblog.md.