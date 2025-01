Cota de import a energiei electrice din UE pentru Moldova – majorată. Anunțul ministrului român al Energiei

11:00

Regulamentul cu privire la acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară a fost modificat. Hotărârea a fost luată, pe 30 decembrie, de Guvernul Republicii Moldova. Potrivit noului regulament, testul de non-vulnerabilitate nu se aplică gospodăriilor casnice în componența cărora se află cel puțin o persoană cu dizabilitate severă. Totodată, compensația maximă, pentru perioada […] The post Compensații: Guvernul a modificat regulamentul. Ce schimbări au fost făcute (DOC) appeared first on NewsMaker.