Krasnoselski, după oprirea livrărilor de gaz în Transnistria: „Acesta să fie cel mai dificil moment al anului curent”

10:40

Prim-ministrul Dorin Recean a solicitat, la ședința Guvernului din data de 30 decembrie, revizuirea legislației cu privire la naționalizare. În acest sens, oficialul s-a adresat ministrei Justiției Veronica Mihailov-Moraru. Recean a vizat în declarația sa Partidul Socialiștilor și liderul formațiunii Igor Dodon, dar și subiectul pretinsei datorii a Moldovagaz față de Gazprom. „Ca să ne […] The post Guvernul vrea recuperarea Moldovagaz? Recean a cerut revizuirea legislației cu privire la naționalizare appeared first on NewsMaker.