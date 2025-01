Guvern: Pe malul drept, avem lumină și gaz

13:30

Și în acest an, redacția Noi.md păstrează tradiția și aduce cititorilor săi cele mai frumoase urări de bine din partea nu doar a personalități notorii din țara noastră, dar și din partea celor care prin munca sa ne fac viața mai ușoasă, mai sigură și mai frumoasă.”La mulți ani! Vă dorim ca noul an să vă aducă doar bucurii, sănătate, siguranță și să aveți un an fără primejdii. Din partea tuturo