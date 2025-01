Guvernul, în contextul crizei energetice: Consumul de curent electric pentru 1 ianuarie va fi acoperit pe deplin

18:00

Un turist străin a fost ucis şi un altul rănit de un rechin în largul coastei Egiptului, în Marea Roşie, a anunţat duminică Ministerul egiptean al Mediului, relatează G4Media. „Doi străini au fost atacaţi în regiunea Marsa Alam de un rechin, care l-a rănit pe unul dintre ei şi l-a ucis pe celălalt", se arată