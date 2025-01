Transnistrienii au rămas fără căldură și apă caldă

05:40

Noul an vine cu mici majorări la preț pentru produsele petroliere. Benzina 95 se scumpește cu 0,01 lei, atingând pragul de 23,00 de lei per litru. Motorina se ridică la costul de 20,06 de lei per litru, cu o ajustare de 0,02 lei, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale [...] Articolul Primele scumpiri ale carburanților în anul 2025. Prețurile pentru 1 ianuarie apare prima dată în NordNews.