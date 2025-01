Un singur copil născut în prima noapte din 2025 la Institutul Mamei și Copilului

21:00

Veteranii de război vor primi, de la 1 ianuarie 2025, o alocație lunară de stat în mărime de 10% din mărimea salariului mediu lunar pe economie prognozat, iar persoanele cu dizabilități de pe urma războiului vor primi o alocație în cuantum de 14%. Mai multe măsuri de protecție socială au...