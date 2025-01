În regiunea transnistreană a fost oprită furnizarea căldurii și apei calde din cauza încetării livrărilor de gaz rusesc

11:10

Un bărbat din Republica Moldova a solicitat ajutorul Poliţiei Române pentru a-şi găsi fiica în vârstă de 27 de ani. Moldoveanul a spus că, din datele pe care le are, fiica sa se află în judeţul Cluj şi nu a reuşit să intre în contact cu ea de aproape trei săptămâni, transmite news.ro. „La data […] The post O tânără din R. Moldova, dispărută la Cluj de 3 săptămâni. Tatăl a solicitta ajutorul Poliției appeared first on NewsMaker.