Vremea în R. Moldova, în prima zi a anului 2025: cer noros și temperaturi de +10°C

10:10

Sâmbătă, compania „Tiraspoltransgaz" a întrerupt furnizarea de gaze naturale către 12 instituții publice din localitățile aflate în Zona de Securitate. Printre acestea se numără patru instituții de învățământ, o instituție medicală și două instituții culturale, situate în raionul Dubăsari, municipiul Bender și proximitatea acestuia. Totodată, furnizarea agentului termic a fost sistată în mai multe sedii […]