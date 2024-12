VIDEO Maia Sandu: „Noaptea dintre ani este o ocazie bună să ne răspundem ca popor la câteva întrebări”

09:20

O aeronavă de linie, care venea din Thailanda în Coreea de Sud, a aterizat forțat fără să poată frâna, aparent după ce a fost lovită de un stol de păsări. S-a izbit violent de un zid de beton de la capătul pistei și a explodat. Din cele 181 de persoane aflate la bord, doar două […]