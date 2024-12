Iluminat redus și temperaturi limitate: Parlamentul adoptă măsuri de economisire a energiei

16:40

Concernul rus Gazprom a anunțat, pe 28 decembrie, că nu va mai livra gaze naturale către Republica Moldova, începând cu 1 ianuarie 2025. Menționăm că toate volumele de gaze rusești sunt direcționate către regiunea transnistreană. „În legătură cu refuzul părții moldovenești de a reglementa datoria pentru livrările de gaz, PAO „Gazprom" a trimis astăzi o […]