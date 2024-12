Ce greșeală frecventă comit persoanele care iau credite? Răspunsul guvernatoarei BNM

16:10

Banca Națională a Moldovei lansează, pe 27 decembrie, în circuitul numismatic șapte monede comemorative, care sunt dedicate Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Bălți, disciplinelor sportive la care țara noastră a înregistrat rezultate remarcabile în ultimii ani și mai multor personalități marcante, printre care Mitropolitul Dosoftei. Și Banca Națională a anunțat astăzi că, săptămâna […] The post Banca Națională a Moldovei și cea a României au lansat o monedă comemorativă aproape similară FOTO appeared first on NewsMaker.