Prețul asigurării medicale rămâne de 12 636 de lei în anul viitor

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de felicitare Maiei Sandu cu ocazia învestirii acesteia în funcție pentru al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova. Într-un mesaj oficial, președintele României a subliniat importanța continuării relațiilor strânse între cele două state, evidențiind angajamentele comune pentru dezvoltarea stabilității, valorilor europene...