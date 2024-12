Recean, declarație dură pentru PSRM: Acești bufoni ai Kremlinului vor să plătim niște datorii inexistente

16:10

Președinta Maia Sandu anunță că în acest an, în campania de împădurire „Generația Pădurii” au fost plantate și regenerate păduri de peste 7 mii de hectare. „Alături de peste 15 mii de voluntari și silvicultori, am sădit 26,5 milioane de puieți: stejar, frasin, salcâm, paltin, ulm, plop și glădiță. Am dotat silvicultorii cu 14 seturi […]