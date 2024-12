(video) Șase din 10 candidați la funcția de magistrat la Curtea de Apel Nord au câștigat concursul: Pe cine a ales CSM

12:50

Theo Rose și Anghel Damian au împreună un băiețel minunat, Sasha Ioan, în vârstă de aproximativ un an și 7 luni. Cântăreața este în culmea fericirii de când a apărut pe lume micuțul ei. Aceasta se bucură de multe concerte în toată România, iar seara trecută a fost să cânte la Cluj. Surpriza cea mare a fost că fiul ei se afla în public și chiar a strigat-o. Vedeta TV nu s-a putut abține și a postat imaginile emoționante în mediul online, scrie Can Can.