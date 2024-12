Federația Națională „Agroindsind” ar putea fi reformată

08:20

Bună ziua. În anul 2015 am nimerit într-un accident ru­tier. Eram elev în clasa a XII-a și aveam 18 ani. Am rămas invalid cu grad sever de dizabilitate pe viață. Primesc o alocație socială și atât. Am eu dreptul la pensie pentru diza­bilitate? Cum se stabilește pensia de dizabilitate și se mai reexaminează aceasta? Grigore […]