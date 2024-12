Detalii de la nunta manelistului milionar, Jador: și-a luat nașii celebri și a dezvăluit cum îl vor numi pe primul fiu

06:50

Cu câteva zile înainte de a împlini 70 de ani, marele actor american Denzel Washnington a fost botezat în cadrul unei ceremonii la o biserică din New York, scrie The Guardian. Actorul a fost botezat sâmbătă, 21 decembrie curent, la Kelly Temple Church of God in Christ din Harlem, New York, afiliată Bisericii Penticostale a […]