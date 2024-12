Maia Sandu, discuție cu Recean, Serebrian și Grosu după ce Gazprom a decis să oprească livrările pentru Transnistria

09:20

+300% pe YouTube, alegeri fierbinți și un „zece" solid Audiența NewsMaker în 2024 În 2024, NewsMaker a sărbătorit un deceniu de la fondare. Pe parcursul acestei perioade, am crescut, ne-am dezvoltat și am experimentat noi formate și platforme. Anul 2024 nu a fost o excepție. Pe lângă formatele textuale deja tradiționale, am crescut producția de […]