Turist ucis de rechin în Egipt, pe coasta Mării Roșii

19:30

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Cum să treci rapid frontiera de sărbători: vama oferă sfaturi Ex-deputat din Găgăuzia cu averi nejustificată Schimbări în echipa Maiei Sandu Moldoveanca din politica României Trarifele pentru încălzire ar putea crește semnificativ Hanukkah în Moldova: sărbătoarea luminii și unității Protest la parlament: cer mai multă […]