Trafic intens la PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în R. Moldova

19:40

În ciuda unei producții de aproape 5 mii de tone de miere pe an, consumul intern rămâne surprinzător de scăzut. Conform datelor Ministerului Agriculturii se consumă, în medie, doar 600 de grame de miere pe an de persoana, mult sub recomandarea de 1 kilogram. Nutriționiștii sustin ca această diferență este, în mare parte, cauzată de lipsa unei educații alimentare care să sublinieze importanța mierii ca aliment essential.