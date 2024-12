Mai multe instituții de pe teritoriul controlat de Chișinău, deconectate de Tiraspoltransgaz – Precizarea Biroului Politici de Reintegrare

13:10

Un avion cu 67 de pasageri la bord și 5 membri ai echipajului s-a prăbușit în Kazahstan. Acesta efectua zborul pe linia Baku (Azerbaidjan) – Groznîi (Rusia). Accident aviatic în nordul Kazahsatnului – Din 67 de pasageri la bord și 5 membri ai echipajului, 27 au supraviețuit Aeronava de tip Embraer 190 a emis un ...