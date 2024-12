Canalul de Telegram al agenției ruse de stat RIA Novosti, blocat pe teritoriul unor țări europene

14:50

Igor Zaharov, fost consilier pentru afaceri europene și comunicare strategică, a fost numit consilier pe comunicare publică și purtător de cuvânt al președintei Maia Sandu. Decretele au fost semnate pe 24 decembrie, curent. De asemenea, Olga Roșca va prelua atribuțiile de consilier pe politică externă și afaceri europene. În cadrul aceleiași decizii, Maia Sandu a […]