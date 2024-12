Fico amenință că Slovacia nu va mai livra curent electric Ucrainei din cauza necontinuării tranzitului de gaz rusesc

10:10

Un avion al companiei AZAL, care efectua o cursă între Baku (Azerbaidjan) și Groznîi (Rusia), s-a prăbușit miercuri, 25 decembrie, în apropierea aeroportului din Aktau, Kazahstan, în timpul unei aterizări de urgență. Din cele 67 de persoane aflate la bord – 62 de pasageri și 5 membri ai echipajului – 32 au supraviețuit, iar 28 […] Noi informații despre accidentul aviatic din Kazahstan. Situație de bruiaj în regiune