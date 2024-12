Vremea în R. Moldova, astăzi: pe drumuri se va forma ghețuș și vom avea parte de temperaturi de -2°C

17:40

În mediul online au apărut imagini video în care pe fuzelajul avionului prăbușit în orașul kazah Aktau se observă găuri neobișnuite. Mai multe canale de Telegram pro-ruse scriu că acestea ar putea fi urme lăsate de „elemente de distrugere" sau „schije", relatează publicația „Важные истории". Precizăm că, în dimineața zilei de 25 decembrie, un avion […]