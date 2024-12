„Tiraspoltransgaz” poate cumpăra gaz de pe piață? Borosan: „Am atras atenția companiei să se pregătească”

15:00

Un incediu a avut loc într-un cămin de bătrâni din orașul Munchen, Germania, în ajunul Crăciunului. Cincisprezece persoane au suferit răni ușoare. Informațiile au fost raportate într-un comunicat al brigăzii de pompieri publicat pe 25 decembrie, scrie Digi24. Cauza incendiului de la căminul de bătrâni din Munchen şi amploarea pagubelor rămân pe moment neclare. Potrivit brigăzii […] The post Incediu la un azil de bătrâni din Munchen, în ajun de Crăciun: 15 persoane au avut de suferit (VIDEO) appeared first on NewsMaker.