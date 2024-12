Moldova se conectează la piața europeană de energie: Proiectul de cuplare a piețelor intră în faza de implementare

21:30

În ajunul Crăciunului și al Anului Nou, deputații moldoveni au povestit corespondentei NewsMaker, Corina Malcocean, ce cadou și-ar fi dorit să primească în copilărie și ce așteptări au acum. Așa am aflat că socialistul Adrian Albu visa la un telescop, vis pe care l-a realizat mai târziu, comunista Diana Caraman își amintește cum în copilărie […] The post (VIDEO) „Privesc stelele și îmi pun dorințe când cad.” La ce visau deputații Parlamentului și ce îi cer acum lui Moș Crăciun appeared first on NewsMaker.