Prudență maximă în trafic. Se circulă în condiții de lapoviță și ploaie

În prag de sărbători, magia Crăciunului ajunge la Nisporeni! Luni, 23 decembrie 2024, începând cu ora 14:00, locuitorii din Nisporeni sunt invitați să participe la un spectacol de poveste, organizat în incinta Centrului de Cultură și Tineret „Luceafărul". Teatrul Republican de Păpuși „Licurici" va aduce pe scenă...