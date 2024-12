Compensațiile pentru gaze naturale cresc în decembrie: pragul minim majorat la 500 de lei

08:50

Energie electrică: întreruperi programate, economisire După posibila sistare a livrărilor de gaze rusești către Transnistria, Centrala de la Cuciurgan, nu va putea asigura energie electrică pentru malul drept al Nistrului. Ministerul Energiei a informat că pe malul drept consumul maxim de energie electrică în timpul iernii ajunge la 850 MW. Instituția a explicat cum va fi acoperit […] The post NM Espresso: Moldova se pregătește pentru întreruperi de curent, Sandu este acuzată de «preluarea forțată a Centralei de la Cuciurgan», iar Recean creează o «celulă de criză» appeared first on NewsMaker.