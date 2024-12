(video) Maia Sandu a depus jurământul de învestire, la Palatul Republicii: Lucinschi și Timofti, prezenți la ceremonie. Voronin și Dodon au lipsit

11:50

Maia Sandu a depus jurământul de învestire în funcția de președinte al Republicii Moldova. Ceremonia are loc la Palatul Republicii, care este arhiplin. „4 ani în urmă am promis vremuri bune, a fost o promisiune sinceră, însă vremurile s-au dovedit a fi dificile, de restriște. Însă am mers hotărâți înainte, am reușit să păstrăm pacea și să ne apărăm democrația în fața amenințărilor externe”, a menționat șefa statului.