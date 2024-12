Deconectări de la rețeaua de gaze, de pe 1 ianuarie, în regiunea transnistreană

19:10

Produsul Intern Brut a scăzut, în trimestrul III al acestui an, cu 1,9% față de trimestrul III al anului trecut. Astfel, PIB-ul a însumat 90,9 miliarde de lei, transmite IPN cu referire la datele Biroului Național de Statistică. Totodată, potrivit BNS, în ianuarie-septembrie 2024, PIB-ul a constituit 233,1 miliarde de... The post PIB-ul din trimestrul III a scăzut într-un an appeared first on ALBASAT.