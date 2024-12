SIS: Măsuri mai dure pentru persoanele juridice controlate de Ilan Șor

15:40

Angajații Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV) și copiii lor s-au alăturat campaniei „Biblioteca de sub brad”. Activitatea, desfășurată pentru al treilea an consecutiv, are loc în Casa Guvernului. Pomul de Crăciun a devenit un simbol al generozității și solidarității. Donațiile de carte vor ajunge [...] Articolul FOTO Angajații ANPCV și copiii lor se alătură campaniei „Biblioteca de sub brad” apare prima dată în NordNews.