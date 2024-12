Horoscopul săptămânii: ce vă rezervă astrele de luni până duminică?

18:00

Feeria sărbătorilor de iarnă aduce, an de an, speranță și bucurie, mai ales în sufletele copiilor. La Liceul Teoretic „Petru Rareș", magia Crăciunului a început cu o inițiativă de suflet: un act de caritate organizat de elevii clasei a IV-a „A", sub îndrumarea învățătoarei Marianna Haric, în cadrul Proiectului Educațional „Generația Copiilor ECO". Elevii au […] Bucuria sărbătorilor împărțită între colegi la Liceul Teoretic „Petru Rareș" / GALERIE FOTO