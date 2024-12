FOTO La 72 de ani, Tatiana Tepliuk continuă să lupte în „Azov”: Vârsta nu este o barieră pentru datoria față de țară

19:40

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Vom cumpăra curent din România la preț preferențial Tarifele la energie electrică vor crește Protest 3 în 1 la Parlament Sandu, despre prioritățile sale și vizita lui Parlicov la Gazprom Ce au votat deputații: stare de urgență în energetică sau generală? Amenzi de 113 mii