Moldovenii cu pașapoarte biometrice vor călători mai ușor prin România în Spațiul Schengen. Precizările Poliției de Frontieră

18:20

Parlamentul a votat joi proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2025, estimat la 71,55 miliarde de lei, cu o creștere de 6,8% față de anul precedent, în timp ce cheltuielile vor ajunge la 85,44 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 4,1% față de 2024. Printre măsurile esențiale incluse se numără majorările salariale pentru […]