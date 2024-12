Un avion american, doborât din greșeală în timpul unei misiuni în Yemen. Piloții s-au catapultat

16:50

Președinta Maia Sandu a declarat că retragerea trupelor ruse este prima condiție pentru rezolvarea conflictului transnistrean. „Iată cum vedeți dumneavoastră reintegrarea țării în momentul în care acolo avem o armată străină care stă ilegal?", a comunicat șefa statului la întrebarea dacă ar putea rata șansa să fie primul președinte al Republicii Moldova care va uni […]