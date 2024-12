Consiliul raional Ialoveni a desfășurat Gala performanțelor sportive 2024

14:40

Ivan Suhodol, administrator al companiei de securitate „Justar” SRL, susţine că, compania pe care o administrează are minimum cinci avantaje. El a declarat pentru www.oficial.md că, în primul rând, e vorba de experienţă. „Suntem pe piaţă de 32 de ani, perioadă în care am acumulat o experienţă apreciabilă. Pe lângă experienţă, […] Post-ul Ivan Suhodol, despre cele cinci avantaje pe care le are compania de securitate „Justar” apare prima dată în Provincial.