Horoscop 22 decembrie 2024. Mai e ceva de făcut pe acasă. Cum se pregătesc zodiile de Crăciun

15:40

În data de 21 decembrie, când are loc solstițiul de iarnă, este cea mai scurtă zi din an, cu o durată de 8 ore și 50 de minute. Noaptea, în schimb, este cea mai lungă din an – de 15 ore și 10 minute. De mâine, durata zilei va începe să crească, iar nopțile vor […]