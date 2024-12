O campanie pe TikTok plătită de PNL România l-ar fi promovat, de fapt, pe Călin Georgescu

13:50

De la 1 ianuarie 2025 am putea avea întreruperi de curent electric în momentul în care rețeaua electrică din Ucraina ar fi atacată de Federația Rusă. Acest lucru îl confirmă președinta Maia Sandu. În cadrul unei conferințe de presă, ea a îndemnat oamenii să economisească resursele energetice. „O să avem curent electric, o să avem încălzire, o să avem gaze naturale, întrebarea este la ce preț. Și pentru ca prețul să nu fie foarte mare, haideți să cheltuim judicios toate aceste resurse. S-ar putea să avem întreruperi de curent electric, pentru că chiar dacă am făcut foarte mult pentru a grăbi construcția de linii de tensiune înaltă care să ne unească cu piața românească, acestea vor fi gata la finele anului 2025, prima linie, și restul în 2028, iar acum putem să cumpărăm curent de pe piața europeană prin Ucraina. De fiecare dată când Rusia bombardează rețele electrice ale Ucrainei, asta ne va afecta și pe noi în momentul în care nu vom mai putea cumpăra energie din regiunea transnistreană”, a precizat șefa statului.În același timp, Maia Sandu a îndemnat oamenii să economisească pentru a reduce cheltuielile în acest sezon rece.”Republica Moldova nu are resursele de gaze naturale, petrol. Noi am început să investim în energie regenerabilă, dar asta nu va produse rezultate imediate. Deci, eficiența energetică nu este doar o noțiune abstractă, este un lucru pe care cu toții trebuie să-l însușim și noi o să putem să reducem cheltuielile pentru energie doar dacă vom învăța să economisim și să folosim judicios aceste lucruri”, a declarat Maia Sandu.