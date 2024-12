Chișinăul își crește achizițiile de energie din România, după ce un bloc al Centralei de la Cuciurgan a fost oprit din cauza atacurilor din Ucraina

09:20

Un set de modificări legislative pentru combaterea corupției electorale a fost votat joi în prima lectură de 57 de deputați. Aceste modificări vin în urma recomandărilor Curții Constituționale, care a subliniat numărul semnificativ de cazuri de corupere a alegătorilor din cadrul alegerilor prezidențiale din acest an. Opozitia a criticat proiectul spunând că este părtinitor.