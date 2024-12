Peste 7 200 de gospodării au primit vouchere pentru electrocasnice

22:30

39% dintre copiii romi sunt integrați în procesul educațional preșcolar, iar 43% dintre elevii de 7-16 ani erau integrați în învățământul general în primul semestru al anului 2024. Datele se conțin în raportul de monitorizare a Programului pentru susținerea populației de etnie Romă din Moldova pentru anii 2022-2025", prezentat într-o... Aproape jumătate din copiii romi învață în localități preponderent populate de romi, raport