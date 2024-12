Echipa Partidului Republican „Inima Moldovei” va merge în localităţi și va discuta cu oamenii despre importanţa consolidării principiului de neutralitate

09:50

Ex-prim-ministrul Vlad Filat, în cadrul unei conferințe de presă, a făcut declarații în premieră „Vreau să declar public ceea ce nu ați auzit, datorită faptului că procesul de judecată a fost cu ușile închise”. Politicianul a declarat că e nevinovat și că a fost condamnat pe nedrept în baza unui denunț mincinos și în baza […] Post-ul Vlad Filat: Nu am fugit de R. Moldova, am înfruntat întotdeauna toate provocările și toate încercările la care am fost supus apare prima dată în Provincial.