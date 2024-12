Noi reguli pentru vehiculele înmatriculate în R. Moldova care călătoresc în Letonia, începând cu 1 ianuarie 2025

15:50

Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri o hotărâre prin care indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată, ajungând la 21.350 lei, începând cu 1 ianuarie 2025. Această măsură face parte din Programul de activitate al Guvernului „Moldova prosperă, sigură, europeană” și are ca scop sprijinirea familiilor și reducerea sărăciei în rândul copiilor, se menționează […] The post Indemnizația unică pentru nașterea copilului va fi majorată. La ce sumă va ajunge appeared first on NewsMaker.