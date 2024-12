(VIDEO) Deputații, în „casa de nebuni”, Sandu știa de vizita la Gazprom, posturi TV amendate pentru „senzațional morbid”/ Știri NewsMaker

15:00

Jurnaliștii redacției Cu Sens au vorbit cu mai multe studente de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), care susțin că au fost victime sau martore ale hărțuirii sexuale. „Când am mers după explicații, ne-am ciocnit de un sistem inert, nepregătit să prevină și să reacționeze în astfel de situații", au comunicat jurnaliștii. O studentă […]