VIDEO Putin comentează finalul tranzitului gazului prin Ucraina: Rusia va rezista fără acest contract

12:50

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, exclude posibilitatea demisiei Guvernului până la alegerile parlamentare din 2025. „Acest Guvern are încrederea mea!”, a adăugat șefa statului, în cadrul unei conferințe de presă susținută joi, 19 decembrie curent. „Acest Guvern are încrederea mea, acest Guvern are de administrat o situație complicată în această iarnă și acest Guvern are […] Articolul Guvernul Recean ar putea fi schimbat până la parlamentare? Răspunsul șefei statului apare prima dată în Realitatea.md.