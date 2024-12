Ceartă la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Consilierii MAN și PAS nu au putut împărți microfonul (VIDEO)

12:20

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul mediu lunar pe economie va crește cu 2.400 de lei și va ajunge la 16.100 de lei, conform unei hotărâri adoptate miercuri de Guvern. Această creștere va influența plafonul indemnizațiilor de asigurări sociale, venitul lunar asigurat al salariaților din parcurile IT, precum și stabilirea valorii pagubelor în cazul săvârșirii […] The post Salarii mai mari din 2025: cu cât vor crește lefele în anul următor appeared first on NewsMaker.