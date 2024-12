Șapte persoane, inclusiv funcționari publici, plasate în arest preventiv în dosare de fraudă a achizițiilor publice

15:20

Pe 21 decembrie, în parcul Andrieș din Bălți va începe proiectul interactiv «Lumea Giganților», un concept unic în lume. Este un parc tematic dedicat personajelor de basm, iar eroii principali vor fi giganții buni și răi din legenda Văii Necuratului. Toate figurile din parc vor avea o înălțime de până la 5 metri și «vor […] The post La Bălți va apărea adevăratul «Lumea Uriașilor»: detalii ale evenimentului appeared first on NewsMaker.