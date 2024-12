30 de zile de arest pentru șeful direcției mobilitate urbană a Chișinăului

13:30

Comisia Electorală Centrală a înregistrat un grup de inițiativă care va colecta semnături pentru desfășurarea referendumul local de revocare a primarului satului Cristești, raionul Nisporeni, transmite IPN. Potrivit hotărârii CEC, cele 28 de persoane din grupul de inițiativă urmează să colecteze semnăturile a cel puțin 10% din numărul alegătorilor din... The post Localnicii din Cristești vor să revoce primarul. Un grup de inițiativă va colecta semnături pentru referendum appeared first on ALBASAT.