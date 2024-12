FLYONE a inaugurat o nouă rută directă între Chișinău și Manchester

21:00

Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat luni că a văzut imagini cumplite cu moarte şi distrugeri de pe frontul din Ucraina şi va discuta cu preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, pentru a ajunge la o înţelegere care să pună capăt acestui război sângeros, relatează Agerpres. „Vom discuta cu preşedintele […]