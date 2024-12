Moldovenii cu asigurare medicală vor primi carduri pentru tratamente în UE

08:30

Medicul de pe ambulanță din raionul Ialoveni, care a avut un comportament neadecvat și a folosit un limbaj injurios în timpul unei intervenții la domiciliul unui pacient, a fost concediat. Anunțul a fost făcut de Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco. Potrivit ministrei, ancheta desfășurată în acest caz a fost finalizată, iar …